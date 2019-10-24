  • عاجل:الأرصاد تكشف موعد انتهاء الأمطار وعودة استقرار الطقس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

    08:46 ص الخميس 24 أكتوبر 2019
    قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

    الجيش الإسرائيلي

    تل أبيب - (د ب أ):

    أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 13 فلسطينيا بالضفة الغربية.

    وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه "يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية".

    ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

    وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

    وأضاف المتحدث أن القوات تمكنت من ضبط "وسائل قتالية غير قانونية" خلال مداهمات في قرى فلسطينية.

    الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية عمليات أعتقال

    الخبر التالى:

    الحوثيون يعرقلون دخول 8 ناقلات وقود إلى ميناء الحديدة اليمني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان