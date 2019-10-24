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    الأمم المتحدة تشكل لجنة رفيعة المستوى لحل قضايا النازحين

    07:35 ص الخميس 24 أكتوبر 2019
    الأمم المتحدة تشكل لجنة رفيعة المستوى لحل قضايا النازحين

    نازحين _ارشيفية

    نيويورك - (أ ش أ):

    شكلت الأمم المتحدة لجنة رفيعة المستوى معنية بملف النزوح الداخلي، لإيجاد حلول لحالات المشردين، مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق عملها في أوائل 2020.

    وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش، إنه "أعلن اليوم إنشاء لجنة رفيعة المستوى معنية بملف النازحين داخليا".

    وأشار إلى أن اللجنة ستركز عملها على إيجاد حلول للقضايا المتعلقة بحالات النزوح "وسيهدف نشاطها إلى تخفيف التأثير على ملايين الأشخاص الذين تعرضوا للتشريد".

    وأوضح المسؤول أن اللجنة الأممية ستقوم بزيادة اهتمام المجتمع الدولي بمسألة دعم النازحين، وبوضع توصيات للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومؤسسات المنظمة الدولية وغيرها من الأطراف المعنية لتحسين النهج والاستجابة لهذه القضية.

    وأضاف : "الأمين العام سيعلن قريبا عن تشكيلة اللجنة رفيعة المستوى ويتوقع أن تبدأ مناقشاتها أوائل 2020، وأن تقدم توصياتها إليه خلال عام من اجتماعها الأول".

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