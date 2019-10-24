المسماري: هدف عملياتنا بطرابلس القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية

بنغازي - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن "هدف عملياتنا في طرابلس القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة.

وأوضح المسماري ـ خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي ـ وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، أن القوات التي تقود عملية الكرامة ضد المتطرفين في طرابس تشهد "تطورا إيجابيا وكبيرا جدا في اتجاه القضاء علي المسلحين الإرهابيين وتدمير أهدافهم بالكامل".

وأفاد بأن القوات الجوية استهدفت مخزنا للذخائر والمعدات العسكرية تابعا للجماعات الإرهابية في منطقة الموز، وهي منطقة تحتوي على بنايات حديثة قيد الإنشاء ويتم استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية لتخزين السلاح، مشيرا إلى أن القوات الجوية قدمت دعما ناريا للقوات المسلحة على كل الجبهات.

وأشار إلى أن "القوات المسلحة تخوض معركة من ناحية القيادة تطبيق رائع وشامل والتزام بقواعد الاشتباك التي تم تحديدها من قبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر".

وأكد المسماري أن "القوات المسلحة الليبية الآن تمسك بزمام المعركة في كامل مسارح العمليات".

وأضاف أن "هناك تضليلا إعلاميا ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، لتسميم الأفكار والعقول في العاصمة طرابلس حول عمليات القوات المسلحة اللبيية".