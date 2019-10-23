الحرة: وزير الخزانة الأمريكي يتوسط في مفاوضات سد النهضة

القاهرة (مصراوي)

أفاد موقع قناة الحرة الأمريكية الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كلفت وزير الخزانة الخزانة ستيفن منوشن بالتوسط في مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، حسبما نقلت القناة عن مسؤول أمريكي.

وأعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء قبول مصر دعوة أمريكية لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن لكسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة.

وقالت الخارجية إن قبول الدعوة "على الفور (يأتي) اتساقًا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة".

وأعربت الخارجية أيضا عن صدمتها وقلقها العميق وأسفها من تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي التي تحدث فها عن الخيار العسكري لاتمام سد النهضة.

وجاء في البيان أن "مصر أعربت عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلاميًا لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالًا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة."

وأعلنت وزارة الري مطلع أكتوبر الجاري فشل المفاوضات الثلاثية في الوصول لاتفاق حول سد النهضة، وطالبت القاهرة بوسيط دولي.