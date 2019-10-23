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    رئيس وزراء إيطاليا يدافع عن محادثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن تحقيق مناهض لمولر

    11:14 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    رئيس وزراء إيطاليا يدافع عن محادثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن تحقيق مناهض لمولر

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

    روما (د ب أ)

    قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الأربعاء، إنه سمح لوزير العدل الأمريكي وليام بار بلقاء رؤساء أجهزة الاستخبارات الإيطالية في إطار تحقيق يجريه بار في مواجهة التحقيق الذي أجراه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

    ووفقا لتقارير إعلامية متعددة، يحاول بار العثور على أدلة لإضعاف الثقة في تحقيق اجراه مولر بشأن تدخل روسيا في انتخابات عام، 2016 التي فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

    وقال كونتي إن بار سافر مرتين إلى روما للقاء رؤساء أجهزة الاستخبارات الإيطالية يومي 15 أغسطس و27 سبتمبر وفي تلك المناسبتين "اتضح أنه ليس لدينا أي معلومات".

    وعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا بعد جلسة استماع مغلقة للجنة "كوباسير"، وهي اللجنة البرلمانية الخاصة بالشؤون الاستخباراتيه.

    ونفى كونتي تكنهات وسائل الإعلام بأنه سمح بالاجتماع غير المعتاد بين بار ومسؤولي أجهزة الاستخبارات مقابل رسالة تأييد سياسي من الرئيس ترامب.

    وفي 27 أغسطس الماضي، وفي خضم أزمة الحكومة الإيطالية، غرد ترامب على تويتر أن كونتي "رجل موهوب للغاية ونأمل أن يبقى رئيس الوزراء!"

    وقال رئيس الوزراء الإيطالي إن الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع استخباري في حزيران/يونيو ، لذلك يجب ألا تكون مرتبطة بأزمة حكومية بدأت بعد شهرين.

    ودافع كونتي عن تصرفاته، وقال إن رفض طلبات الولايات المتحدة لعقد اجتماع مع رؤساء الاستخبارات الوطنية كان "سيصبح عملاً خطيرا من عدم الولاء تجاه حليف تاريخي".

    جوزيبي كونتي إيطاليا وليام بار روبرت مولر روسيا الولايات المتحدة

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