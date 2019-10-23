المسماري :سندخل العاصمة الليبية خلال أيام

بنغازي (د ب ا)

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، "سندخل العاصمة طرابلس خلال أيام"، للقضاء على "الجماعات الإرهابية والإجرامية."

أضاف المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بث مقطتفات منه موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، "إن شرعية عمليات الجيش مستمدة من الشعب الليبي".

وتابع "عملية الكرامة صارت رمزا للوطنية داخل ليبيا و خارجها. نحن أمام مهمة تاريخية تنفّذ في إطار القانون".

وقال إن "الاموال القطرية والتركية دمّرت العاصمة طرابلس، وهدف عملياتنا في طرابلس القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة".

وتابع المسماري "هناك حملة إعلامية كبيرة جدا تستهدف قوات الجيش الليبي".

وذكر "نعمل على الوصول إلى تنظيم انتخابات حرّة تلبي تطلعات الشعب الليبي".

وقال "سنحاسب فائز السراج(رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا) أمام الشعب الليبي".

يشار إلى أن بالجيش الوطني الليبي يخوض منذ ابريل الماضي قتالا ضد قوات حكومة الوفاق التي مقرها طرابلس لتطهير المدينة مما يصفهم بـ"الإرهابيين".