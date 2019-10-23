من هو وزير خارجية السعودية الجديد

كتب - محمد صفوت:

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرين بإعفاء وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في أعلى منصب دبلوماسي في المملكة.

نص الأمر الملكي الصادر عن العاهل السعودي في هذا السياق، مساء اليوم الأربعاء، وأطلق عليه الرقم أ / 104، على إعفاء العساف من منصبه وتعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية، مع إبلاغ الجهات المختصة بهذا القرار "لاعتماده وتنفيذه".

من هو وزير الخارجية السعودي الجديد:

هو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، ولا تتوافر عنه معلومات كثيرة.

قضى وزير الخارجية السعودي الجديد، أغلب وقته خارج المملكة وتعلم في الخارج وحصل على درجة الدكتوراة من الولايات المتحدة ويجيد الإنجليزية والألمانية، وهو مرتبط بشدة بالملك وولي عهده.

شغل الأمير فيصل بن فرحان آل سعود منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في 10 فبراير 2019.

كما شغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ أكتوبر 2017، قبل ذلك عمل ككبير المستشارين في سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، وفي نس العام، عين كمستشارًا في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة..

شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران السعودية.

وعُين في منصب مستشار في الديوان الملكي السعودي، ووقع عليه الاختيار ليكون مستشارًا للأمير محمد بن سلمان في 2017، حيث كان بن سلمان يشغل وقتها منصب ولي ولي العهد السعودي.

عقب قرار تعيينة وزيرًا للخارجية السعودية بدقائق، غير الأمير فيصل، تعريفه في حسابه على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" وكتب "وزير الخارجية" بدلًا من سفير المملكة العربية السعودية لدى ألمانيا.