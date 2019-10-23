تفاصيل الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي

كتب: محمد صفوت

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عددًا من الأوامر الملكية، اليوم الأربعاء، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "و ا س".

وتضمن الأمر الملكي الأول الذي حمل رقم (أ / 104) بتاريخ اليوم، إعفاء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

وحمل الأمر الملكي الثاني، رقم (أ / 105) بتاريخ اليوم، الذي تضمن قراراً بتعيين الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

وأعفى القرار الملكي رقم ( أ / 106) الدكتور نبيل بن محمد العامودي من منصبه كوزيرًا للنقل، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل

وشمل القرار رقم (أ / 107) على قرار بتعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

وتضمن القرار رقم (أ / 108) قرارًا بتعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

وأصدر سلمان الأمر الملكي رقم (أ / 109) الذي تضمن قراراً بتعيين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وشمل القرار الملكي الأخير الذي حمل رقم (أ / 110) تعيين الدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

واختتم الأوامر الملكية التي صدرت اليوم بجملة "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".