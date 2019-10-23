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    وفاة جاسوسة إسرائيلية اعتقلتها مصر في الخمسينات

    09:31 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    وفاة جاسوسة إسرائيلية اعتقلتها مصر في الخمسينات

    مارسيل نينو

    القاهرة - (مصراوي)

    قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الجاسوسة الإسرائيلية السابقة في مصر، مارسيل نينو، توفيت، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 90 عاما.

    وانضمت مارسيل نينو، وهي يهودية مصرية، إلى خلية شكلتها المخابرات الإسرائيلية في مصر أوائل الخمسينيات، بهدف إفساد العلاقات المصرية مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة، من خلال استهداف المصالح الأمريكية والبريطانية في مصر بعمليات تخريبية.

    وانكشف أمر الخلية الإسرائيلية أواخر عام 1954، ما فجر فضيحة مدوية استقال على إثرها وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، بنحاس لافون.

    وألقت السلطات المصرية القبض على 13 عضوا بالخلية الإسرائيلية، وأعدمت اثنين منهم، وتلقى الباقون أحكامًا بالسجن المؤبد، وحكم على مارسيل نينو بالسجن لمدة 15 عامًا.

    وأفرجت السلطات عن نينو عام 1968 قبل انقضاء فترة عقوبتها، حيث هاجرت إلى إسرائيل، ولدى استقبالها هناك، منحها الجيش الإسرائيلي رتبة مقدم.

    وبعد استقرارها في إسرائيل، درست نينو اللغة العبرية والأدب الإنجليزي بجامعة تل أبيب، وتزوجت عام 1971، حيث حضرت رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير حفل زفافها.

    مارسيل نينو إسرائيل جاسوسة إسرائيلية وفاة المخابرات الإسرائيلية

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