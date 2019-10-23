السعودية: الملك سلمان يعفي وزير الخارجية

القاهرة (مصراوي)

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، عدة أوامر ملكية شملت تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية، بدلا من إبراهيم العساف، حسبما افادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ضمت الأوامر الملكية تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

وجاء أيضا في الأمر الملكي إعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وعين بدلا منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر.

ويعين أيضا عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

كذلك يعين عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.