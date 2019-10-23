مبعوث أمريكي: تركيا أو حلفاؤها السوريون ارتكبوا جرائم حرب

واشنطن (ا ف ب)

قال مسؤول أمريكي بارز الأربعاء إن تركيا أو القوات السورية المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب رغم أنه نفى اتهامات أحد النواب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتطهير العرقي للأكراد.

وقال جيمس جيفري مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية في سوريا أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "لم نشهد أي تطهير عرقي واسع في تلك المنطقة منذ أن دخلها الاتراك. فر العديد من الناس بسبب خوفهم من قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا".

وأضاف "لقد شاهدنا العديد من الحوادث التي نعتبرها جرائم حرب".

ولم يكشف تفاصيل تلك الحوادث، إلا أن الولايات المتحدة ذكرت سابقا أنها شعرت بالاستياء عندما شاهدت قوات موالية لتركيا تخرج السياسية الكردية هيرفين خلف من سيارتها وتقتلها. وقد نشر تسجيل فيديو لذلك.

وقال جيفري إن الولايات المتحدة تحقق أيضا في مزاعم الأكراد بأن تركيا استخدمت الفوسفور الأبيض الذي يمكن استخدامه لإحداث ضباب دخاني ولكنه أيضاً سلاح مميت يحرمه القانون الدولي.

وواجه المبعوث انتقادات حادة من المشرعين الذين قالوا إن قرارات ترامب أدت إلى تقوية تنظيم الدولة الإسلامية وكذلك روسيا التي تتجه قواتها إلى شمال سوريا في اتفاق مع أردوغان في أعقاب الانسحاب الأمريكي.

وقال إليوت إنغل، النائب الديمقراطي الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "أعتقد أن هذا سيؤثر علينا لسنوات وعقود مقبلة وأعتقد أنه سيُسجل كأحد أكبر الأخطاء الأمريكية في التاريخ".

وأضاف "أعتقد أن ما فعلناه هناك مخزِ".