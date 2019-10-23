وزير بالحكومة المؤقتة: نطالب روسيا بعقد "سوتشي ليبيا" لإنهاء الأزمة على غرار سوريا

سوتشي (د ب ا)

طالب عبد الهادي حويج وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة الليبية في بنغازي، بان تطلع روسيا بدور أكبر لحل الأزمة في بلاده .

وقال في مقابلة اجرتها معه وكالة سبوتنيك في سوتشي على هامش قمة روسيا/افريقيا التي انطلقت اليوم الأربعاء "نطلب من روسيا أن تسهم أكثر في حل الأزمة الليبية وأن يكون هناك مؤتمر على غرار مؤتمر سوتشي لسوريا، وأن يكون هناك سوتشي لليبيا".

وحول اجتماع برلين بالمانيا الشهر الجاري، قال :بكل وضوح وصراحة أي اجتماع لن ينجح إلا لو انتهينا من المشكلة الأساسية، وهى ليست سياسية بل مشكلة أمن وإرهاب وفوضى السلاح والمليشيات الخارجة على القانون والهجرة، وبعد ذلك نذهب إلى حوار سياسي وحكومة وحدة وطنية، وأن تكون ليبيا لكل الليبين، شريطة عدم استخدام السلاح أو استخدام المسجد في الحياة السياسية.

وتابع "إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يحل الأزمة الليبية وليس إدارتها وأن يضع آليات لجمع السلاح من المليشيات... نحن في حاجة أولا إلى حل المشكلة الأمنية ثم الذهاب إلى حوار شامل".

وحول العملية العسكرية الحالية في ليبيا،قال "العملية لن تطول كثيرا لأن الليبين كلهم يقفون خلف الجيش، وهو جاء ليحرر العاصمة وليس ليحكم الليبين، نحن لن نحكم الليبين بالقوة".

و اعرب عن أسفه لوجود اياد خارجية تعبث بأمن ليبيا وتمد الميليشيات الخارجة على القانون بالمال والسلاح، متابعا" ما نؤكده دوما أننا مع دولة مدنية تعددية مع الاحتكام إلى صندوق الديمقراطية وليس صندوق السلاح".

يشار إلى أن مايسمى بالجيش الوطني الليبي يخوض منذ ابريل الماضي قتالا ضد حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ومقرها طرابلس لتطهير المدينة مما يصفهم بـ"الإرهابيين".