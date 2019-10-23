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    وزير الدفاع الأمريكي: لا صحة لتصريحات بقاء القوات في العراق

    07:43 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    وزير الدفاع الأمريكي: لا صحة لتصريحات بقاء القوات في العراق

    وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

    بغداد (د ب أ)

    أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية تدخل وتنسحب من العراق بإذن الحكومة العراقية وموافقتها، فيما أشار إلى أن أي تصريحات إعلامية عن بقائها في العراق غير صحيحة.

    وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل اليوم وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر"، مبينا أن اللقاء شمل "بحث العلاقات بين البلدين والتأكيد على استمرار التعاون في مواجهة الإرهاب، ودعم جهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية".

    وأضاف عبد المهدي أنه "تم مناقشة التطورات المقلقة في سوريا، خصوصا فيما يتعلق بالإرهابيين السجناء في سوريا وإحتمالات هروبهم وتسللهم للأراضي العراقية، إضافة إلى عمليات النزوح نتيجة العمليات العسكرية، كما جرى بحث الدور الإيجابي الذي يلعبه العراق في المنطقة وعلاقاته مع جميع دول الجوار".

    وأكد وزير الدفاع الأمريكي "التزام الولايات المتحدة الأمريكية التام بدعم العراق، واحترام سيادته الوطنية والرغبة بتعزيز العلاقات بين البلدين".

    وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد على أن الحكومة لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

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