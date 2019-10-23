الحشد الشعبي يعلن اعتقال والي الجزيرة لتنظيم داعش غربي الموصل بالعراق

الموصل، العراق (د ب أ)

أعلنت قيادة الحشد الشعبي في نينوى عصر اليوم الأربعاء اعتقال والي الجزيرة في تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية(داعش) وقتل ثلاثة قادة كانو برفقته غربي الموصل، 400كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب علي البياتي من الحشد الشعبي إن: "عناصر الحشد اعتقلوا اليوم والي الجزيرة، وقتلوا ثلاثة قادة كانوا برفقته في تبادل لإطلاق النار بقضاء تلعفر، 70كيلومترا غرب الموصل، وإنه تم اقتياد الوالي إلى مقر عمليات الحشد للتحقيق معه، وتقديمه للقضاء العراقي".

وعلى صعيد آخر، أفاد المقدم سلام العكيدي من شرطة محافظة نينوى بقيام مسلحين مجهولين باقتحام منزل مختار قرية المريقة التابعة لقضاء الحضر / 90كيلومترا جنوب الموصل /وقتلوا طلال مديد شنو مختار القرية قبل أن يلوذوا بالفرار.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد أعمال عنف وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.