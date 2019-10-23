وزيرة الدفاع الألمانية تدافع عن مقترحها الخاص بشمال سوريا

إيرفورت، ألمانيا (د ب أ)

دافعت انيجريت كرامب-كارنباور، وزيرة الدفاع الألمانية، عن مقترحها الخاص بإنشاء منطقة حماية دولية في شمال سوريا على الحدود مع تركيا، في وجه الانتقادات الموجهة إليه.

وخلال زيارتها الرسمية الأولى لقاعدة القوات المسلحة الألمانية في مدينة إيرفورت شرقي ألمانيا، قالت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأربعاء إن المهم بالنسبة لها كان إطلاق النقاش.

ورأت كرامب-كارنباور أنه لا أحد يضمن التوصل إلى هذا الحل في نهاية المطاف، وقالت أمام جنود من الجيش الألماني وممثلي وسائل إعلام إن القبول بأن يستمر هؤلاء، الذين خالفوا جزءا من القانون الدولي، في تحديد كيفية سير الأمور في هذه المنطقة "لن يكون، في اعتقادي، متناسبا مع متطلباتنا، وبالتحديد في أوروبا بالنظر إلى قيمنا".

كانت كرامب-كارنباور اقترحت أول أمس الاثنين إنشاء منطقة حماية دولية في شمال سورية على الحدود مع تركيا، وقد صاغت الوزيرة مقترحها اليوم بشكل محدد، ,قالت إن المقترح يمثل إعطاء دفعة وعملية " ستنتهي في صورتها المثالية في شكل تفويض من الأمم المتحدة ومهمة تقودها المنظمة الدولية".

ولم تحدد الوزيرة مقدار المشاركة التي سيقدمها الجيش الألماني في هذه المهمة.

وعن الاتفاقية التي أبرمتها روسيا وتركيا أمس الثلاثاء لتسيير دوريات مشتركة في شمال سوريا، قالت كرامب-كارنباور إن هذه الاتفاقية "إيجابية بصورة مشروطة" لأنها يمكن أن تتيح استمرار وقف إطلاق النار.

وأضافت كرامب-كارنباور: "لكن بعيدا عن هذا تبقى حقيقة أن دولة ما وهي تركيا شريكنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بغض النظر عن مصالحها الأمنية المبررة، ضمت إقليما بالمخالفة للقانون الدولي، وأن أناسا تم طردهم".