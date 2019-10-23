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    شرطة لندن تعتقد أن حاوية ال39 جثة جاءت من بلجيكا

    06:14 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    شرطة لندن تعتقد أن حاوية ال39 جثة جاءت من بلجيكا

    شرطة لندن

    لندن (د ب أ)

    أعربت الشرطة في جنوب شرقي إنجلترا اليوم الأربعاء، عن اعتقادها أن الحاوية التي كانت تحتوى على 39 جثة وجرى العثور عليها في وقت مبكر من اليوم دخلت بريطانيا قادمة من بلجيكا، لتصحح الشرطة بهذا تقريرا بأنها وصلت احد الموانئ من خلال خدمات العبارات إلى أيرلندا.

    وقالت شرطة إسكس: "بعد مزيد من التحقيقات، نعتقد الآن أن الشاحنة تحركت من زيبروج (في بلجيكا) إلى بوفليت (بالقرب من لندن) ورست في منطقة ثوروك صباح أمس الثلاثاء".

    وأضافت الشرطة: "يُعتقد أن حاوية الشاحنة تحمل لوحات أيرلندية شمالية"، وذلك بعد تواتر تقارير عن اعتقال شاب، 25 عاما، من أيرلندا الشمالية.

    شرطة لندن بلجيكا أيرلندا

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