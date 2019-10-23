المبعوث الأمريكي لسوريا: فرار أكثر من 100 داعشي من سجونهم شمال سوريا

القاهرة - (مصراوي)

أكد جيمس جيفري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى سوريا، أن أكثر من 100 عنصر من تنظيم داعش فروا من سجونهم في الشمال السوري، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز" عربية.

وشنت تركيا عدوانًا عسكريًا على شمال شرق سوريا، في التاسع من أكتوبر الجاري، بهدف إنشاء منطقة آمنة والتصدي لقوات سوريا الديمقراطية التي تصنفهم على أنهم جماعة إرهابية.

وأعلن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة بعد لقاء جمع بين الرئيس التركي رجب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بهدف إنشاء منطقة آمنة شمال شرق سوريا، والسماح بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من تلك المناطق.

وانتهت الهدنة أمس الثلاثاء، أبلغ الجنرال مظلوم عبدي القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الثلاثاء، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن جميع القوات الكردية انسحبت من منطقة على الحدود السورية مع تركيا.

واتفق الجانبان الروسي والتركي أمس الثلاثاء، على منح القوات الكردية مهلة جديدة لمدة 150 ساعة للانسحاب من شمال شرق شرق، على أن تشرف القوات التركية الروسية المشتركة في سوريا على تأمين انسحاب الأكراد من شمال سوريا، بعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي، في سوتشي.