وزير الشؤون الخارجية بأفغانستان يستقيل عبر فيسبوك

كابول (د ب ا)

تقدم صلاح الدين ربانى، وزير الشؤون الخارجية في أفغانستان، اليوم الأربعاء باستقالته عبر موقع فيسبوك.

وقال رباني في خطاب استقالته إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات فى صورة إصلاحات من شأنها تشجيع التمييز فى المؤسسات الحكومية، كما أنها تلحق الضرر البالغ بوحدة البلاد على المدى البعيد.

وكان قد تم تعيين ربانى، فى منصب وزير الشؤون الخارجية فى حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية، عام 2015.

وقال مصدر في القصر الرئاسي الأفغاني إنه ليس بوسعه التحقق من خطاب استقالة رباني.