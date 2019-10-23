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    وزيرة الداخلية اللبنانية: حل المظاهرات سياسي وليس بقوة الأمن

    04:44 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    وزيرة الداخلية اللبنانية: حل المظاهرات سياسي وليس بقوة الأمن

    ريّا الحسن

    بيروت – (أ ش أ):

    أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن ما تشهده البلاد من تظاهرات واحتجاجات يتطلب حلا سياسيا وليس من خلال الأمن، مشددة على أنه لا يمكن لقوى الأمن إيقاف التظاهرات بالقوة وأنه لن يتم اللجوء إلى العنف ضد المواطنين، غير أنه في المقابل لن يتم التغاضي أو التساهل مع أي أعمال شغب أو اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

    وأشارت وزيرة الداخلية اللبنانية – في تصريح لها اليوم – إلى أن تعليمات رئيس الحكومة سعد الحريري، الصادرة إلى وزارة الداخلية وجهاز قوى الأمن الداخلي، تشدد على وجوب حماية المواطنين اللبنانيين والممتلكات.

    وشددت على أنها تقف مؤيدة لحق التظاهر السلمي وأنه لن يتم استخدام العنف ضد المواطنين، إلا أنه لن يتم غض الطرف أو التغاضي عن الشغب أو وقوع اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة على نحو ما شهدته البلاد في أول يومين من التظاهرات، مشيرة إلى وجود 71 حالة إصابة بين عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي جراء أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال اليومين الأولين.

    وقالت: "المتظاهرون يمارسون حقهم وبسلمية تامة، والإصلاحات التي أقرتها الحكومة مؤخرا لبنان يحتاجها بصورة كبيرة".

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