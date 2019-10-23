ترامب يُعلن إنشاء المنطقة الآمنة وانتهاء القتال على الحدود السورية التركية

القاهرة- مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وانتهاء القتال في المنطقة الحدودية التي شنت فيها تركيا عدوانا عسكريا منذ أسبوعين.

وقال ترامب، في تغريدة عبر تويتر، إن "نجاحاً كبيراً حصل على الحدود السورية – التركية"، مُشيرًا إلى أن المعركة انتهت وأن الأكراد في أمان".

ولفت ترامب إلى أن الأكراد عملوا بشكل جيد جداً مع القوات الأمريكية، وأن السجون التي تضم مقاتلي داعش مؤمّنة جيدًا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة لا ترى في هذه المرحلة داعيًا لتنفيذ عملية جديدة في سوريا، بعد التوصل إلى اتفاق مع روسيا، بشأن التسوية السورية.

وجاء في بيان الوزارة: "يضمن اتفاق سوتشي أمن الحدود التركية، وانسحاب العناصر الإرهابية (وحدات حماية الشعب) الكردية على بعد 30 كيلومترا من حدودنا. في هذه المرحلة، لم تعد هناك حاجة لإجراء عملية جديدة خارج منطقة العمليات الحالية".

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي جنوب حدودها.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية لبحث التطورات الأخيرة حول عملية "نبع السلام" العسكرية التي تنفذها تركيا شمال شرق سوريا.