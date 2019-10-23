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    مصدر طبي سوري: مقتل وإصابة 10 اشخاص في انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة

    03:02 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    مصدر طبي سوري: مقتل وإصابة 10 اشخاص في انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة

    علم سوريا

    دمشق- (د ب أ):

    أفاد مصدر طبي سوري بمقتل ثلاثة اشخاص وإصابة سبعة آخرين في انفجار سيارة مفخخة ببلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي اليوم الاربعاء .

    وقال المصدر طبي في مستشفى سلوك، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن سيارة مفخخة انفجرت أمام صالة للأنترنت وسط البلدة قرب منطقة تجمع العيادات الطبية ما أدى إلى سقوط الضحايا .

    وأشار المصدر إلى أن الانفجار أسفر عن دمار كبير في العيادات الطبية والمباني المحيطة بالمنطقة .

    من جانبه ، اتهم قائد عسكري في الجيش الوطني السوري المعارض، طلب عدم ذكر اسمه لـ (د. ب. أ) ، عناصر قوات سورية الديمقراطية بانها " تقف وراء الانفجار الذي وقع في بلدة سلوك وأنها قامت بإرسال دراجات نارية مفخخة الى مناطق درع الفرات".

    وشهدت بلدة سلوك خلال السنوات الماضية حالة من الهدوء ولم تشهد انفجارات منذ مغادرة تنظيم داعش .

    وكانت عبوة لاصقة وضعت بحافلة صغيرة انفجرت جانب مركز اتصالات القامشلي وسط المدينة ما أدى لإصابة مواطنين بجروح وأضرار مادية بالسيارات العابرة .

    انفجار سيارة سوريا الجيش الوطني السوري

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