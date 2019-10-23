احتجاجات لبنان: الجيش يفتح طرقات ويغضب المتظاهرين

القاهرة- (مصراوي):

أغلق الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، المداخل إلى ساحة الشهدا وسط بيروت، وبدأت القوات عمليات واسعة من أجل فتح طرقات أغلقها المتظاهرون في مدن مختلفة، وهو ما أثار غضب المحتجين، حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية.

وأفادت العربية بوقوع اشتباك بالأيادي بين متظاهرين والجيش في عدد من المناطق منها صيدا (جنوب لبنان)، ومنطقة الزوق (كسروان)، حيث حصلت حالة كرّ وفر بين المتظاهرين والجيش الذي عمل على إزالة الخيم الموضوعة في الطريق، في حين أكد المتظاهرون أنهم سيفترشون الأرض رداً على طريقة معاملة الجيش.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (الوكالة الرسمية) بوصول قوة جديدة من الجيش، والأمن الداخلي مع مزيد من الآليات إلى منطقة جل الديب (المتن الشمالي)، وسط صراخ وغضب المتظاهرين.

وأشارت العربية إلى أن الجيش حاول عنوة فتح بعض الطرقات الرئيسية، ما أدى إلى حصول بعض المواجهات مع المعتصمين، خاصة في مناطق نهر الكلب (كسروان)، حيث أصيب أحد المتظاهرين بالإغماء، والطيونة (قضاء جبل لبنان)، بالإضافة إلى مدينة صيدا (التي تعتبر مدخل الجنوب اللبناني).

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطرقات في مدينة صيدا فتحت بالكامل، وتم الإفراج عن كافة المحتجين الذين اعتقلوا، بعد إصابة اثنين من المحتجين .

ولفتت الوكالة الوطنية للإعلام بأن عناصر الجيش عمدوا إلى إزالة العوائق على أوتوستراد جل الديب (المتن الشمالي) تمهيداً لفتح الطريق، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بينه وبعض المحتجين.

ويستمر توافد المتظاهرون إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، للمشاركة في الاحتجاجات التي بدأت منذ أسبوع، كما توجه قسم منهم إلى مصرف لبنان، مطالبين بمحاكمة حاكم المصرف لمسؤوليته عن الأزمة المعيشية التي وصلت إليها البلاد.