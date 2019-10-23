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    وزير الدفاع العراقي: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستغادر العراق خلال 4 أسابيع

    12:40 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    وزير الدفاع العراقي: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستغادر العراق خلال 4 أسابيع

    وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري

    (بي بي سي):

    قال وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، اليوم، إن القوات الأمريكية القادمة من سوريا ستغادر العراق في غضون 4 أسابيع.

    وكانت القوات الأمريكية المتمركزة فى شمال شرق سوريا، قد انسحبت منها، قبيل العدوان التركى على سوريا، واتجهت شرقا نحو العراق.

    وكان وزير الدفاع الأمريكى، مارك إسبر، الذي وصل بغداد، صباح اليوم، في زيارة غير معلنة، قد قال، فى وقت سابق ، إنه من المتوقع أن يتم نقل كل القوات الأمريكية التي تنسحب من شمال سوريا إلى العراق، وأنه وفقا للخطط الحالية سيتم إرسال القوات التي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غربي العراق للمساعدة في منع عودة مقاتلي تنظيم داعش.

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    نجاح الشمري وزير الدفاع العراقي القوات الأمريكية الانسحاب الأمريكي سوريا

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