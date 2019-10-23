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    سيارات عسكرية روسية تتجول في منبج السورية

    12:38 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    سيارات عسكرية روسية تتجول في منبج السورية

    سيارات عسكرية روسية تتجول في منبج السورية

    دمشق- (د ب أ):

    تجولت الشرطة العسكرية الروسية في مدينة منبج السورية اليوم الاربعاء دون وجود مرافقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) التي مازالت تسيطر على المدينة .

    وقال قيادي في مجلس منبج العسكري :" تجولت دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية مكونة من سيارة مدرعة وسيارة بيك أب في أغلب أحياء مدينة منبج دون مرافقتها من قبل قوات مجلس منبج العسكري ".

    وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن "هذه الدورية الثالثة التي تدخل القوات الروسية إلى المدنية، ولكن دون وجود اي مقر لهم، فقط يكتفون بالتجول في بعض شوارع المدينة ، ثم غادرت المدينة باتجاه مناطق شرق الفرات، وربما توجهت إلى مدينة عين العرب أو بلدة صرين شرق الفرات ".

    وأوضح المصدر أن " عناصر مجلس منبج العسكري والجيش السوري منتشرون في نقاط مشتركة على خطوط الجبهة شمال وغرب منبج ، دون دخول عناصر الجيش السوري الى مدينة منبج حتى الآن ".

    إلى ذلك قال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لـ ( د. ب. أ) " دخلت أربع سيارات عسكرية روسية، وعدد من السيارات الاخرى مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي ظهر اليوم وتوجهت الى منطقة المعبر شمال المدينة".

    وتوصلت روسيا وتركيا أمس إلى اتفاق لتسير دوريات مشتركة في المناطق الحدودية السورية في نطاق منطقة 10 كم لضمان خروج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة .

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