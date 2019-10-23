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ترامب ينفي سعيه لاستبدال كبير موظفي البيت الأبيض

07:02 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
ترامب ينفي سعيه لاستبدال كبير موظفي البيت الأبيض

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء بأنه يناقش سرا استبدال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني وتعيين وزير الخزانة ستيفن منوتشين أو مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي بدلا منه.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "خطأ .. لم أناقش أبدا هذا حتى مع كيليان كونواي أو ستيفن منوتشين".

وأضاف: "هذا مجرد مزيد من الأخبار الكاذبة".

دونالد ترامب البيت الأبيض ميك مولفاني
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