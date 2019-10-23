  • عاجل:الحكومة تقرر تعطيل المدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى غدًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    إصابة شخص في إطلاق نار أمام مدرسة بكاليفورنيا والقبض على مشتبه به

    12:12 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    إصابة شخص في إطلاق نار أمام مدرسة بكاليفورنيا والقبض على مشتبه به

    أرشيفية

    كاليفورنيا - (د ب ا)

    أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن شخصا أصيب بجروح في إطلاق نار أمام مدرسة ثانوية بسانتا روزا في نورثرن كاليفورنيا اليوم الثلاثاء .

    ونقلت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بى سى" عن شرطة سانتا روزا قولها إن إطلاق النار وقع أمام مدرسة ريدجواي الثانوية في سانتا روزا التي تبعد نحو 60 ميلاً إلى الشمال من سان فرانسيسكو.

    وتابعت شرطة سانتا روزا في بيان تقول إن إطلاق النار كان " حادثا فرديًا معزولاً خارج المدرسة الثانوية ".

    واستطرد البيان: "هناك ضحية واحدة معروفة بالفعل تتلقى العلاج الطبي."

    وأعلنت الشرطة أنها احتجزت مشتبهاً به محتملاً، وتم استئناف الدراسة في مؤسستين تعليميتين كان قد تم إغلاقهما إثر اطلاق النار.

    وتابعت أن المشتبه به الذي تم القبض عليه كان قد فر إلى داخل المدرسة.

    وقال المسؤول بالشرطة جون كريجان: "ما زلنا نبحث عن المسدس الذي استخدم في الحادث."

    وأضاف: "من المهم أن نعيد التأكيد على حقيقة أنه لم يكن هناك مطلق نار نشط في المدرسة".

    الولايات المتحدة كاليفورنيا إطلاق نار الشرطة الأمريكية

    الخبر التالى:

    واشنطن: انسحاب الأكراد بالكامل من المنطقة الحدودية السورية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان