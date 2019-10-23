إصابة شخص في إطلاق نار أمام مدرسة بكاليفورنيا والقبض على مشتبه به

كاليفورنيا - (د ب ا)

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن شخصا أصيب بجروح في إطلاق نار أمام مدرسة ثانوية بسانتا روزا في نورثرن كاليفورنيا اليوم الثلاثاء .

ونقلت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بى سى" عن شرطة سانتا روزا قولها إن إطلاق النار وقع أمام مدرسة ريدجواي الثانوية في سانتا روزا التي تبعد نحو 60 ميلاً إلى الشمال من سان فرانسيسكو.

وتابعت شرطة سانتا روزا في بيان تقول إن إطلاق النار كان " حادثا فرديًا معزولاً خارج المدرسة الثانوية ".

واستطرد البيان: "هناك ضحية واحدة معروفة بالفعل تتلقى العلاج الطبي."

وأعلنت الشرطة أنها احتجزت مشتبهاً به محتملاً، وتم استئناف الدراسة في مؤسستين تعليميتين كان قد تم إغلاقهما إثر اطلاق النار.

وتابعت أن المشتبه به الذي تم القبض عليه كان قد فر إلى داخل المدرسة.

وقال المسؤول بالشرطة جون كريجان: "ما زلنا نبحث عن المسدس الذي استخدم في الحادث."

وأضاف: "من المهم أن نعيد التأكيد على حقيقة أنه لم يكن هناك مطلق نار نشط في المدرسة".