برلمان جنوب أفريقيا يوافق على خطة لإنقاذ شركة الكهرباء بـ4 مليارات دولار

جوهانسبرج - (د ب أ)

وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء على مشروع قانون لتخصيص 59 مليار راند (4 مليارات دولار) لمساعدة شركة الكهرباء الحكومية المتعثرة في جنوب إفريقيا "اسكوم".

ووفقًا للقانون الجديد ستقدم الحكومة لشركة الكهرباء 26 مليار راند خلال العام المالي الحالي حتى مارس المقبل، و33 مليار راند في العام التالي.

وأشارت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى شركة "إسكوم" تعاني من ديون متراكمة بقيمة 450 مليار راند ولا تستطيع إنتاج كميات الكهرباء الكافية لتلبية احتياجات البلاد.

وكانت "إسكوم" دعت شركات الاستشارات المالية والخدمات الاستثمارية الشهر الماضي إلى تقديم عروض للفوز بعقد تقديم الخدمات الاستشارية في إطار تطبيق خطة الحكومة لإنقاذ الشركة التي تعاني من ديون تبلغ 30 مليار دولار وذلك بعد سبعة أشهر من إعلان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، ضرورة إعادة هيكلة الشركة.

ووافقت حكومة جنوب أفريقيا في فبراير على خطة لإنقاذ "إسكوم" بمخصصات تصل إلى حوالي 128 مليار راند (7ر8 مليار دولار) على مدار السنوات الثلاث المقبلة.