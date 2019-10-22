جيفري: العدوان التركي أطلق سراح أكثر إرهابيي داعش تشددًا

القاهرة - (مصراوي)

أكد مبعوث الرئيس الأميريكي لدى سوريا جيمس جيفري، أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا أسفرت عن إطلاق سراح عدد من أكثر إرهابيي داعش تشددًا، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

وشنت القوات التركية عدوانًا عسكريًا في التاسع من أكتوبر الجاري، على شمال شرق سوريا بهدف استهداف وحدات سوريا الديمقراطية التي يصنفها النظام التركي على إنها إرهابية، قبل أن يعقد الرئيس التركي لقاءا مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، واتفقا على إعلان هدنة لمدة خمسة أيام تنتهي مساء اليوم، وإنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 176 ألف شخص نزحوا من سوريا، جراء العدوان التركي على الشمال السوري، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن العدوان التركي على الشمال السوري يدعم تنظيم داعش الإرهابي ويهدد الأمن الأوروبي، وذلك تزامنًا مع إنهاء سريان وقف إطلاق النار في سوريا مساء اليوم الثلاثاء والذي استمر منذ 120 ساعة.

ودعا الاتحاد الأوروبي أنقرة لوقف الهجوم في سوريا وسحب قواتها واحترام القانون الدولي.