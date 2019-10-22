نائب "سوريا الديمقراطية": هدفنا وقف إطلاق النار وإفساح المجال للحوار

القاهرة - (مصراوي)

أكد حكمت حبيب نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطيةأن من واجبات الجيش السوري الدفاع عن الحدود.

وأضافت حبيب، في تصريحات لـ"سكاي نيوز" عربية، أن هدفهم الرئيسي وقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام الحوار.

وشنت القوات التركية عدوانًا عسكريًا في التاسع من أكتوبر الجاري، على شمال شرق سوريا بهدف استهداف وحدات سوريا الديمقراطية التي يصنفها النظام التركي على إنها إرهابية، قبل أن يعقد الرئيس التركي لقاءا مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ويتفقا على إعلان هدنة لمدة خمسة أيام تنتهي اليوم، وإنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.