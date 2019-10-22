لافروف: روسيا وتركيا تتفقان على تيسير دوريات مشتركة شمال سوريا

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية الروسي، سيرخي لافروف، أن روسيا وتركيا اتفقتا على تسيير دوريات مشتركة في شمال سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

فيما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن تركيا وروسيا ستباشران دوريات مشتركة في سوريا بعمق 10 كلم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأعلن لافروف عن مهلة جديدة بالاتفاق بين موسكو وأنقرة لمدة 150 ساعة تبدأ مساء غدًا الأربعاء.

وقال، إن وحدات الشرطة العسكرية الروسية ستدخل الشمال السوري لتأمين انسحاب المسلحين الأكراد منه خلال المهلة الممنوحة لهم.

وأكد أن روسيا ستعمل على إخراج الوحدات الكردية من كامل شرق الفرات ما عدا القامشلي.

وأوضح أن هدف المهلة الممنوحة للوحدات الكردية التي تبدأ مساء الغد، هو سحب القوات الكردية بعمق أكثر من 30 كيلومتر داخل الأراضي السورية.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء آلية مشتركة لمتابعة الاتفاق التركي الروسي بشأن الشمال السوري، مشددًا على ضرورة الحفاظ على اتفاق أضنة

وقال لافروف، إن تركيا تعهدت بالحفاظ على الوضع الحالي بعد انتهاء عمليتهم التي أسموها "نبع السلام" شمال شرق سوريا.