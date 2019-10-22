مصدر أمني عراقي: مقتل أحد قادة الشرطة في سامراء

سامراء(العراق) - (د ب ا):

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل أحد قادة فرق الشرطة الاتحادية في تراشق باطلاق النار مع مجهولين اليوم الثلاثاء في سامراء 110كلم شمال بغداد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباءالألمانية(د. ب. أ) إن"اللواء الركن علي كاظم ناصر قائد الفرقة الرابعة شرطة اتحادية في سامراء لقي حتفه اليوم وثلاثة من مرافقيه فيما اصيب ثلاثة آخرين بينهم ضابط برتبة عميد إثرإطلاق النار عليهم خلال قيامهم بجولة استطلاعية للشرطة النهرية بنهر دجلة بمنطقة القادرية في قضاء سامراء".