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    جيمي كارتر في المستشفى لمعالجة كسر في الحوض

    05:46 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    جيمي كارتر في المستشفى لمعالجة كسر في الحوض

    الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر

    واشنطن – (أ ف ب):

    أُدخل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى المستشفى بعد تعرّضه لكسر في الحوض جراء سقوطه مجددا في منزله، بحسب ما أعلنت منظّمته الثلاثاء.

    وطمأن مركز كارتر الذي وصف الكسر بأنه "طفيف" الى أن الرئيس الأسبق "معنوياته جيدة ويتوق للعودة إلى منزله" في ولاية جورجيا.

    وكارتر أكبر رئيس أمريكي معمّر ويبلغ 95 عاما، وكان قد تعرّض في 6 أكتوبر لجرح في الرأس بعد سقوطه في منزله استدعى 14 غرزة.

    لكن الرئيس الديموقراطي الأسبق الذي تولى الحكم من العام 1977 حتى العام 1981 شارك في اليوم التالي في حفل موسيقي لنشطاء في الشأن الإنساني، وبدا وجهه متورّما وفوق حاجبه ضمادة كبيرة.

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    جيمي كارتر ولاية جورجيا أمريكا

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