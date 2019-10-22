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    السفير المصري في بيروت يستقبل نظيره الفلسطيني

    04:45 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    السفير المصري في بيروت يستقبل نظيره الفلسطيني

    نزيه النجاري سفير مصر في لبنان

    القاهرة - مصراوي:

    استقبل اليوم السفير نزيه النجاري، سفير مصر في بيروت، نظيره الفلسطيني السفير أشرف دبور، وذلك في زيارة توديع بمناسبة قرب انتهاء مهمة السفير المصري في لبنان.

    وأهدى السفير الفلسطيني للسفير النجاري بهذه المناسبة "مفتاح دارنا" الفلسطيني بما له من رمزية لتاريخ نضال الشعب الفلسطيني.

    وأعرب السفير النجاري عن اعتزازه بالعلاقة المتميزة مع السفير دبور والسفارة الفلسطينية في بيروت، والتي تأتي في إطار التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

    نزيه النجاري السفير المصري في بيروت فلسطين أشرف دبور

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