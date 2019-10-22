العراق: إقالة وإحالة عدد من قادة الجيش للقضاء على خلفية قتل متظاهرين

بغداد- (د ب أ):

أعلن رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات بالعراق نوري الدليمي وزير التخطيط اليوم الثلاثاء نتائج التحقيق في أعمال العنف التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

ووفق التقرير النهائي، أوصت اللجنة بإقالة كبار قادة العمليات والأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية وأجهزة الأمن الوطني، وأفواج الطوارئ وحماية المنشآت وقوات مكافحة الإجرام والشغب، وأفواج الطوارئ في بغداد وذي قار والديوانية والنجف وميسان والمثنى، لفقدانهم السيطرة على المظاهرات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين وإحالتهم الى التحقيق.

كما أوصت اللجنة التحقيقية إحالة ملف التحقيق إلى القضاء العراقي بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أعلنت أمس الاثنين أن اجمالي عدد قتلى المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات للفترة بين أول إلى الثامن من الشهر الجاري بلغ 155 قتيلا و5083 مصابا.