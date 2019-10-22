اليابان: أمطار غزيرة في المناطق المتضررة من إعصار "هاجيبيس"

طوكيو- (د ب أ):

سقطت أمطار غزيرة على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من اليابان، الثلاثاء، وهي المناطق نفسها التي لا تزال تعاني من الآثار المدمرة لإعصار مميت وقع في الآونة الأخيرة.

وكانت السلطات قد حذرت من انهيارات طينية وفيضانات وفيضان ضفاف الأنهار في المناطق المنكوبة بالكارثة، في حين حال الطقس السيئ دون استمرار السكان المحليين والمتطوعين والفرق الحكومة في عمليات التعافي بعد إعصار هاجيبيس.

ووصل إعصار نيوجوري أيضا إلى الجزيرة الرئيسية في اليابان أمس الاثنين، ومع ذلك تم خفض تصنيف العاصفة لاحقا لتصبح إعصارا فوق مداري، ولا يزال يتسبب في سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق البلاد اليوم الثلاثاء.

وكان هاجيبيس، وهو أحد أقوى الأعاصير التي ضربت اليابان منذ عقود، قد اجتاح الجزء الأوسط والشرقي والشمالي الشرقي من البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل 84 شخصا وبقاء تسعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين، وفقا لإحصاء لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وتسببت العاصفة في سقوط أمطار بكميات قياسية، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق واسعة من البلاد.

وحتى اليوم الثلاثاء، لا يزال أكثر من 3900 شخص في أماكن الإيواء الخاصة بالطوارئ بعد العاصفة، مع بقاء نحو 42 ألف أسرة تفتقر لإمدادات المياه، وفقا للحكومة.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الأسبوع الماضي أنها سوف تنفق 710 ملايين ين (6.5 مليون دولار) للتعامل مع آثار هاجيبس. كما أنها تدرس تخصيص ميزانية تكميلية للمساعدة في دعم جهود التعافي.

وأجبرت الاضطرابات الجوية الحكومة على تأجيل العرض العسكري الخاص باحتفالات جلوس الإمبراطور ناروهيتو على العرش التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء إلى يوم 10 نوفمبر.