قبل ساعات من انتهاء المُهلة في شمال سوريا.. أردوغان يصل إلى روسيا

القاهرة- (مصراوي):

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصحبة وفد رفيع المستوى، الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تزامنًا مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها أنقرة إلى واشنطن من أجل مُغادرة جميع الأكراد من حدود ما وصفه بـ"المنطقة الآمنة" شمالي سوريا، حسبما أفادت قناة "تي آر تي" التركية.

وكان في استقبال أردوغان بمطار سوتشي الدولي كل من رئيس إقليم "كراسنودار" فينيامين كوندراتييف، ورئيس بلدية سوتشي ألكسي كوبايجورودسكي، ومدير مراسم الدولة إيجور بوجدانوف، إضافة إلى السفير التركي في موسكو محمد سامسار، والقنصل في مدينة نوفوروسيسكي فرات بايار، وموظفي السفارة والقنصلية.

ويرافق أردوغان في زيارته كل من وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، إضافة إلى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، والمتحدث باسم الحزب عمر جليك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، سيُجري أردوغان زيارة عمل إلى روسيا ليوم واحد، بناء على دعوة من نظيره بوتين الذي سيجتمع معه في مدينة سوتشي ثم سيرأس الزعيمان اجتماعًا على مستوى الوفود.

ويُنتظر أن أن تتناول المباحثات العلاقات الثنائية وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها العدوان التركي على شمال سوريا.

كان أردوغان هدّد قُبيل توجّهه إلى روسيا باستئناف العدوان على سوريا "بقوة أكبر" في حال لم توفِ واشنطن بوعودها ولم يواصل الأكراد انسحابهم.