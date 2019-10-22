ماليزيا: رئيس الوزراء السابق متورط في "خيانة للأمانة مُخطط لها"

كوالالمبور- (د ب أ):

قال ممثلو الادعاء في أول جلستي محاكمة لرئيس وزراء ماليزيا السابق، إن نجيب عبدالرزاق متورط في "خيانة إجرامية للثقة مخطط ومدبر لها واستمرت لسنوات كثيرة"، وذلك فيما يتعلق بقضية صندوق التنمية الحكومي، المعروف باسم "1 إم دي بي".

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج"، الثلاثاء، بأن قضية الفساد -التي ستنتهي قريبا- تتوقف على ما إذا كان عبدالرزاق قد كان على علم بأن مبلغ الـ 10 ملايين دولار التي تم إيداعها في حساباته، قد جاءت من وحدة سابقة تابعة للصندوق الحكومي.

من ناحية أخرى، يؤكد محامو الدفاع عن رئيس الوزراء السابق، عدم وجود صلة بين الأموال والقرارات التي اتخذها بينما كان زعيما للبلاد.

وقال دفاع عبد الرزاق إن النيابة العامة لم تقدم أدلة تفيد بأنه كان لديه "نية للقيام بأعمال فساد"، للحصول على 42 مليون رينجت (10 ملايين دولار)، وُجدت في حسابه الشخصي، الذي زُعم أنه قد تم اختلاسه من وحدة سابقة تابعة لصندوق التنمية الحكومي.

وقال المحامون أيضا إنه لا توجد صلة بين المبلغ وقرارات عبد الرزاق المتعلقة بالوحدة السابقة، والتي قالوا إنه يعني أن الأموال لا تعتبر رشوة.

ويتعرض صندوق التنمية الحكومي لتحقيق دولي للفساد، في دول تتضمن سنغافورة وهونج كونج وسويسرا، بسبب شكوك بأن 5ر4 مليار دولار من المال العام قد اختلسها مسؤولون ماليزيون رفيعو المستوى، من بينهم رئيس الوزراء السابق وأقرب مساعديه وأفراد أسرته.