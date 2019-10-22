الأسد يكشف أول إجراء اتخذه فور بدء العدوان التركي على سوريا

كتبت- رنا أسامة:

كشف الرئيس السوري بشار الأسد أول إجراء اتخذه فور بدء العدوان التركي على سوريا. وقال خلال تفقده الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب: "أول عمل قمنا به عند بدء العدوان في الشمال هو التواصل مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض.. وقلنا نحن مستعدون لدعم أية مجموعة تقاوم.. وهو ليس قرارًا سياسيًا بل واجب دستوري ووطني.. وإن لم نقم بذلك لا نكون نستحق الوطن".

ووصف الأسد، -الذي زار منطقة المواجهة للمرة الأولى منذ بداية العدوان-، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "لص". وقال، في تصريحات نشرتها الرئاسة السورية على حسابها الرسمي عبر تويتر: "أردوغان سرق المعامل والقمح والنفط.. وهو اليوم يسرق الأرض".

وأضاف: "عندما نتعرض لعدوان أو سرقة يجب أن نقف مع بعضنا، وننسق فيما بيننا، ولكن البعض من السوريين لم يفعل ذلك وخاصة في السنوات الأولى للحرب.. قلنا لهم لا تراهنوا على الخارج بل على الجيش والشعب والوطن.. ولكن لا حياة لمن تنادي.. وحاليا انتقل رهانهم إلى الأمريكي"، في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب.

الرئيس #الأسد: عندما نتعرض لعدوان أو سرقة يجب أن نقف مع بعضنا وننسق فيما بيننا، ولكن البعض من السوريين لم يفعل ذلك وخاصة في السنوات الأولى للحرب.. قلنا لهم لا تراهنوا على الخارج بل على الجيش والشعب والوطن.. ولكن لا حياة لمن تنادي.. وحاليا انتقل رهانهم إلى الأمريكي pic.twitter.com/X46FQFpJSu — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) October 22, 2019

وتابع "بعد كل العنتريات التي سمعناها على مدى سنوات من البعض بأنهم سيقاتلون وسيدافعون، إلا أن ما رأيناه مؤخرا هو أن التركي يحتل مناطق كبيرة كان المفروض أنها تحت سيطرتهم خلال أيام كما خطط له الأمريكي".

الرئيس #الأسد مع رجال الجيش العربي السوري ببلدة #الهبيط على الخطوط الأمامية في ريف #إدلب: بعد كل العنتريات التي سمعناها على مدى سنوات من البعض بأنهم سيقاتلون وسيدافعون، إلا أن ما رأيناه مؤخرا هو أن التركي يحتل مناطق كبيرة كان المفروض انها تحت سيطرتهم خلال أيام كما خطط له الأمريكي pic.twitter.com/TiPFBe5L3W — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) October 22, 2019

كان الرئيس دونالد ترامب أعلن أمس الاثنين الإبقاء على عدد "محدود" من الجنود الأمريكيين في سوريا، إذ ستتم عملية إعادة نشر قسم منهم على الحدود مع الأردن وإسرائيل، فيما يتولى عدد آخر منهم حماية حقول النفط.

وأضاف ترامب في كلمة له بالبيت الأبيض أن قسمًا من جنوده المنتشرين في قرى تقع شمال شرق سوريا قرب حقول النفط "ليسوا في طور الانسحاب".

وفي 13 أكتوبر الجاري، أعلنت واشنطن سحب نحو ألف جندي من سوريا بعد 5 أيام من بدء العدوان التركي على الشمال السوري.

ومن المُقرر أن ينتهي مساء اليوم الثلاثاء سريان وقف إطلاق النار في شمال سوريا ومدته 120 ساعة.