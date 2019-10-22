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    قوات الأسد تواصل الانتشار في مناطق سيطرة الأكراد

    11:00 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    قوات الأسد تواصل الانتشار في مناطق سيطرة الأكراد

    الجيش السوري _أرشيفية

    دمشق- (د ب أ):

    واصلت قوات الرئيس السوري بشار الأسد انتشارها في مناطق سيطرة الأكراد شمالي سوريا اليوم الثلاثاء.

    وذكرت وكالة الأنباء الحكومية (سانا) أن وحدات من الجيش دخلت قرية الكوزلية غرب تل تمر بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة.

    ولفتت سانا إلى أن الانتشار يأتي "في إطار المهام الوطنية للتصدي لقوات العدوان التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية".

    كانت الحكومة السورية توصلت إلى اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، برعاية روسية، من أجل التصدي للعملية التركية التي تستهدف مناطق سيطرة الأكراد في شمال البلاد.

    الجيش السوري بشار الأسد الأكراد سوريا العدوان التركي الإرهاب
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