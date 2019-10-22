قوات الأسد تواصل الانتشار في مناطق سيطرة الأكراد

دمشق- (د ب أ):

واصلت قوات الرئيس السوري بشار الأسد انتشارها في مناطق سيطرة الأكراد شمالي سوريا اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية (سانا) أن وحدات من الجيش دخلت قرية الكوزلية غرب تل تمر بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة.

ولفتت سانا إلى أن الانتشار يأتي "في إطار المهام الوطنية للتصدي لقوات العدوان التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية".

كانت الحكومة السورية توصلت إلى اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، برعاية روسية، من أجل التصدي للعملية التركية التي تستهدف مناطق سيطرة الأكراد في شمال البلاد.