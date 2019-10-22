الرئاسة السورية: بشار الأسد على الخطوط الأمامية بريف إدلب (صور)

القاهرة- (مصراوي):

أفادت الرئاسة السورية بأن الرئيس بشار الأسد يتفقّد الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط ناحية خان شيخون، في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

ونشرت الرئاسة السورية على حسابها الرسمي عبر تويتر، الثلاثاء، صورة تُظهِر الأسد برفقة عدد من ضباط وجنود الجيش السوري على الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب قبل قليل.