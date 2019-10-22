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مقتل 9 من عناصر طالبان جنوب أفغانستان

09:17 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
مقتل 9 من عناصر طالبان جنوب أفغانستان

حركه طالبان - ارشيفية

كابول- (أ ش أ):

أعلنت حكومة إقليم غازني جنوب شرق أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أن 9 من مسلحي طالبان لقوا حتفهم بسبب التسمم.

ووفقًا لبيان أصدره مكتب حاكم إقليم غازني، وأوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، فإن مقاتلي طالبان التسعة لقوا حتفهم بسبب التسمم في المجمع الذي يقيمون فيه بمنطقة أندار المضطربة.

وأضاف البيان أن أشخاصًا مجهولي الهوية قاموا بتسميم المتشددين في مجمعهم الليلة الماضية، وفي الوقت ذاته، لم تعلق حركة طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.

ويعد غازني من بين الأقاليم المضطربة نسبيا جنوب أفغانستان حيث ينشط مقاتلو طالبان في بعض مناطقه.

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