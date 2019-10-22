موراليس يتأهب للفوز بانتخابات الرئاسة البوليفية

لاباز- (د ب أ):

يبدو أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستعد للفوز بانتخابات الرئاسة في البلاد بشكل صريح، وسط مخاوف من إمكانية تلاعب الحكومة بالنتائج لتفادي جولة إعادة.

وأشارت النتائج الأولية إلى أنه مع فرز 95.2% من الأصوات، حصل موراليس على 46.9% من الأصوات، تلاه الرئيس السابق كارلوس ميسا بنسبة 36%، حسب صحيفة "لا راثون" اليومية.

ومن شأن التقدم بفارق 10% أن يمنح موراليس الفوز بشكل صريح دون الحاجة إلى جولة الإعادة في 15 ديسمبر.

وأشارت النتائج الرسمية إلى احتدام المنافسة بين موراليس وميسا بحصول كل منهما على 42% مع فرز 64% من الأصوات.

وأعرب ميسا أمس الاثنين عن مخاوفه من أن الحكومة ربما تتلاعب في نتائج الانتخابات، للحيلولة دون إجراء جولة إعادة بينه وبين الرئيس الحالي إيفو موراليس.

ويسعى موراليس، وهو أول رئيس للبلاد من السكان الأصليين، للحصول على فترة رئاسة رابعة، وهو أطول الرؤساء بقاء في السلطة في تاريخ البلاد.

وقال ميسا في تغريدة على موقع "تويتر" إن "الحكومة تستخدم المحكمة الانتخابية العليا لقطع الطريق أمام إجراء جولة ثانية".