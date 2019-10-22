بالصور- مراسم تنصيب امبراطور اليابان الجديد

19 ساعة من الاستكشاف.. أول وفد سياحي نسائي يصل إلى نيوم (صور)

القاهرة- (مصرواي):

أعلن الإمبراطور الياباني ناروهيتو، اعتلاء العرش أمام نحو 200 ضيف من داخل البلاد وخارجها فى مراسم بالقصر الإمبراطورى فى طوكيو اليوم الثلاثاء.

ويلقي الإمبراطور (59 سنة) الذي تسلّم العرش رسميًا في أول مايو بعدما تنازل عنه الإمبراطور السابق، أكيهيتو، كلمة خلال تلك المراسم التي تستمر لمدة 30 دقيقة.​