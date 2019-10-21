أرجنتيني وروماني يتنافسان على منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا - (د ب أ)

يتنافس كورنيل فيروتا القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورافائيل جروسي أحد كبار الدبلوماسيين الأرجنتينيين، على الفوز بمنصب المدير العام للوكالة بعد أن تقلصت دائرة المرشحين لتقتصر عليهما فقط اليوم الاثنين.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت البحث عن مدير عام جديد لها إثر وفاة مديرها الياباني يوكيا آمانو في يوليو الماضي.

وتسعى الدول الأعضاء إلى سد الشاغر على وجه السرعة في ظل الانهماك الشديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية في قضية انهيار الاتفاق النووي الإيراني عن طريق مراقبة قيام طهران مؤخرا بتوسيع برنامجها النووي.

وخرج من السباق اليوم لاسينا زيربو رئيس منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بعد حصوله على أقل عدد من الأصوات في الاقتراع السري التي شاركت فيه الدول الـ 35 الممثلة في مجلس محافظي الوكالة في فيينا.

كانت المرشحة الأنثى الوحيدة وهي رئيسة هيئة السلامة النووية في سلوفاكيا مارتا جياكوفا قد أقصيت من السباق بالفعل في وقت سابق من الشهر الحالي بعد إخفاقها في الفوز بأي تأييد من الدول الأعضاء.

يذكر أن الرئيس المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيروتا يحظى بتأييد بين أعضاء مجلس الوكالة أكبر بصورة طفيفة من جروسي وهو مسؤول بارز سابق بالوكالة ويعمل حاليا سفيرا لبلاده لدى النمسا.

لكن لا يزال فيروتا يفتقر لأغلبية الثلثين اللازمة للفوز بالمنصب.

وبحسب دبلوماسيين حصل فيروتا على 17 صوتا في جولة الاعادة الأولى اليوم بينما حصل جروسي على 16 صوتا مع امتناع دولتين عن التصويت.

ومن المتوقع إجراء جولات تصويت أخرى خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة لحسم المرشح الفائز.