برلماني لبناني لمصراوي: الحريري سيلجأ إلى الخليج.. وحزب الله مؤيد للحكومة

كتب - محمد عطايا:

قال النائب البرلماني اللبناني، ووزير العدل السابق، سمير الجسر، إنه يأمل أن يتجاوب الشباب والشارع اللبناني مع اقتراح رئيس الوزراء سعد الحريري، خاصة وأن الأخير ثَمّن مواقف الشباب وتحركاتهم بعدما أصبحت الأمور معقدة، لافتًا إلى أن ما حدث من شأنه أن يحرك الأمور ويضع الجميع أمام مسؤولياته.

وأضاف الجسر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مقترحات رئيس الحكومة سعد الحريري، لم تصل إلى جميع المتظاهرين حتى اللحظة، ومن ثم فلا يمكن الجزم بانتهاء التظاهرات في الشارع بعد الاقتراح الاقتصادي، إلا أنه من المرجح أن تهدأ وتيرتها، لافتًا إلى أن القرارات الإصلاحية مهمة، وأفضل ما فيها أنها مرتبطة بمهام زمنية للعمل.

وتابع: "نحن لا نريد أزمات".

وأقر مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لنزع فتيل الأزمة ومحاولة تهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.

فيما أعلن المتظاهرون اللبنانيون، رفضهم لتلك الإجراءات التي أعلنها الحريري.

من جهته، أكد النائب في البرلمان اللبناني منذ العام 2015، أن حزب الله يوافق على الاقتراحات التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري الإثنين، وأنه يؤيديها وحتى أن لم يعلن ذلك صراحةً.

وحول موقف حزب القوات اللبنانية، وإعلان رئيسه سمير جعجع استقالة 4 وزراء من حكومة الحريري، أكد الجسر أن موقف الأخير يحترم، وأن جعجع يرى أن تلك الطريقة هي المثلى للتعبير عن موقفه من الحكومة الحالية.

ورجح النائب اللبناني، لجوء الحريري إلى الدعم العربي والخليجي، من حيث فتح أبواب الاستثمار، وأخذ القروض، والعمل الخاص والعام، معبرًا عن رغبته في أن يحدث مقترح رئيس الحكومة تغييرًا، وحل الأزمة.

يذكر أن الإصلاحات تتضمن إلغاء الضرائب الجديدة وخفض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف.

وتأتي هذه الخطوة بعد خمسة أيام من الاحتجاجات التي اجتاحت أنحاء البلاد، وسط دعوات لإضراب عام.