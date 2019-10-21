زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب إيران

طهران- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر محافظة هرمزكان جنوبي إيران اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض قرب ميناء بندر عباس في منطقة كوخرد بالمحافظة.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار أو ضحايا.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.