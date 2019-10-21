خفض رواتب الوزراء للنصف.. الحريري: أقررنا موازنة 2020 بدون ضرائب جديدة

بيروت- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن مجلس الوزراء أقر اليوم الاثنين موازنة2020 بعجز 0.6 % ومن دون ضرائب جديدة.

وقال في كلمة للإعلام، بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، أن من بين الإجراءات التي صادقت عليها الحكومة خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.

ووعد بإقرار مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. كما أعلن إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات.

وأكد دعمه للمحتجين في شوارع لبنان، واعتبر أنهم يدافعون عن كرامتهم.

ووصف موازنة عام 2020 بأنها "انقلاب اقتصادي" بالنسبة للبنان.