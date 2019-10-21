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    الرئيس التونسي المنتخب يصرح بممتلكاته لهيئة مكافحة الفساد

    02:59 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
    الرئيس التونسي المنتخب يصرح بممتلكاته لهيئة مكافحة الفساد

    الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد

    تونس- (د ب أ):

    قام الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد اليوم الاثنين بالتصريح بممتلكاته قبل أدائه اليمين الدستورية بعد غد الاربعاء.

    وصرح سعيد بممتلكاته لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو شرط أساسي قبل مباشرته مهامه كرئيس للجمهورية.

    وقال الرئيس الجديد، الذي سبق أن أعلن عن مكاسبه عند ترشحه لانتخابات الرئاسة :"سأبقى كما أنا, كما في السابق وكما هو اليوم وعندما أغادر أيضا الرئاسة".

    كما تعهد سعيد بأن يكون صارما في مكافحة الفساد وتقديم مبادرات في هذا المجال.

    وكان البرلمان التونسي أعلن في وقت سابق عن عقد جلسة عامة استثنائية بعد غد الاربعاء تخصص لأداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية ويتوقع أن يلقي فيها سعيد كلمة.

    وفاز سعيد بمنصب الرئاسة كمرشح مستقل ضد منافسه رئيس حزب "قلب تونس" رجل الأعمال وقطب الاعلام نبيل القروي، بحصوله على نسبة أصوات فاقت 72 بالمئة.

    وقيس سعيد، 61 عامًا، حاصل على شهادة في الدراسات المعمقة في القانون العام وبخلاف تدريسه لمادة القانون الدستوري لنحو ثلاثة عقود، فهو لا يملك سجلا سياسيا أو انتماء حزبيا، وأغلب نشاطاته ترتبط بجمعية القانون الدستوري كما له كتابات متخصصة في هذا المجال.

    قيس سعيد هيئة مكافحة الفساد تونس

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