العراق يعتزم قطع خدمة الإنترنت تزامنًا مع مظاهرات احتجاجاية

بغداد- (د ب أ):

صرح وزير الاتصالات العراقي نعيم ثجيل الربيعي، الاثنين، بأن الوزارة أبلغت شركات الاتصالات في البلاد بأنها ستوقف خدمات الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين بهدف إجراء أعمال صيانة في أبراج الخدمة بالعاصمة بغداد والمحافظات.

وقال وزير الاتصالات في بيان رسمي، الاثنين، إن الوزارة طلبت من شركات الاتصالات والهاتف النقال قطع خدمات الانترنت عن المشتركين من الساعة 6:00 صباح يوم الجمعة المقبل، ولغاية الساعة الحادية عشر من ليل يوم السبت المقبل.

وذكر أن هذا الإجراء جاء بسبب "إجراء أعمال الصيانة والكشف التي سوف يتم اجراؤها على أبراج الخدمة في بغداد والمحافظات".

ويتزامن قرار وزارة الاتصالات مع مظاهرات احتجاجية مقررة في بغداد والمحافظات يوم الجمعة المقبل للمطالبة بتحسين الخدمات والكشف عن قرارات اللجنة التحقيقية حول قمع المظاهرات التي انطلقت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري وراح ضحيتها أكثر من 108متظاهرين وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.