البحرين: انطلاق مؤتمر عالمي حول أمن الملاحة البحرية والجوية (صور)

القاهرة- (مصراوي):

انطلق مؤتمر عالمي حول حماية أمن الملاحة البحرية والجوية في الخليج، الاثنين، بالعاصمة البحرينية المنامة، تحت اسم "مجموعة عمل عملية وارسو حول الملاحة البحرية والجوية"، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بولندا، وبحضور أكثر من 60 دولة.

افتتح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة المؤتمر بترحيبه بجميع المشاركين، معربًا عن عميق تقدير مملكة البحرين للولايات المتحدة وبولندا على جهودهما في تنظيم الاجتماع الذي يُعد أحد نتائج ورش العمل التي عُقِدت بمدينة وارسو في فبراير الماضي، حسبما نقلت وكالة نباء البحرين (بنا).

وأكد الشيخ خالد بن أحمد أن انطلاق المؤتمر يأتي في ظل التهديدات الخطيرة والمتنامية التي تهدد المنطقة والعالم أجمع، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف جماعي لإدانة مثل هذه الأعمال.

كما أعرب الوزير البحرين عن أمله في أن يدعم هذا التعاون بين مختلف دول العالم لحماية الملاحة البحرية والجوية التي تتصدر الأولويات في المنطقة، والتوصل لسبل فاعلة في التصدي للتهديدات المتزايدة، وتوفير الأمن لدول المنطقة والاستقرار للاقتصاد العالمي.

والدول المشاركة في المؤتمر هي "دول مجموعة وارسو"، التي شاركت في اجتماع وزاري لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط بفبراير الماضي في مدينة وارسو البولندية. كما سيشارك وفد إسرائيلي في المؤتمر ممثلًا لوزارة خارجية الاحتلال، حسبما أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية في وقت سابق أمس الأحد.

وتستمر اجتماعات مجموعة عمل عملية وارسو على مدى يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، وتناقش عددا من المواضيع مثل المبادرة الأمنية لعدم انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى أهم القرارات والبروتوكولات لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة.